President Ernest Koroma is very unhappy about what alleged crooks did to Sierra Leone’s prospective pilgrims

PRESS RELEASE
IT HAS COME TO THE ATTENTION OF HIS EXCELLENCY THE PRESIDENT THAT THERE IS A LARGE NUMBER OF DISGRUNTLED INTENDING PILGRIMS WHO WERE UNFORTUNATELY DEPRIVED OF TRAVELLING TO THE HOLY LAND OF MECCA FOR THE 2017 HAJJ.
ALTHOUGH SOME OF THEM HAD GONE THROUGH THE REQUIRED MEDICAL PROCEDURES, SOME HAD BEEN ISSUED WITH THE SELECTED HAJJ UNIFORMS, AND OTHERS HAD EVEN BEEN TRANSPORTED BY BUS TO THE AIRPORT, THEIR NAMES DID NOT APPEAR ON THE FINAL LIST OF PILGRIMS THAT MADE THE TRIP.
WHILE AN INQUIRY IS BEING INSTITUTED INTO THE ORGANISATION OF THIS YEAR’S HAJJ, HIS EXCELLENCY THE PRESIDENT DR. ERNEST BAI KOROMA HAS DECIDED TO MEET WITH ALL AFFECTED CATEGORIES OF DISGRUNTLED INTENDING PILGRIMS AT STATE HOUSE ON TUESDAY, 29TH AUGUST, 2017 AT 4.00 P.M.
PLEASE ENDEAVOUR TO ATTEND.
E N D
STATE HOUSE
FREETOWN 24TH AUGUST, 2017